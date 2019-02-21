"Роскачество" назвало пять правил безопасного шопинга в Интернете

Один из советов заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес ресурса — злоумышленники часто заманивают покупателей на сайты-двойники.

Некоторые популярные приложения для онлайн-покупок через смартфон оказались потенциально уязвимыми. Владельцы гаджетов рискуют стать жертвами мошенников, которые могут похитить данные их банковских карт и другие важные сведения. Об этом сообщает "Роскачество".

— Уже сейчас можно сказать, что некоторые приложения недостаточно защищены и имеют большое количество потенциальных уязвимостей, — предупредили в пресс-службе организации.

Для того чтобы помочь пользователям не стать жертвой злоумышленников, эксперты составили пять правил. Во-первых, оплачивать интернет-покупки лучше после доставки. Во-вторых, любителям онлайн-шопинга рекомендуется завести дополнительную или виртуальную карту, на которой следует держать только необходимое для оплаты конкретной покупки количество средств.

Эксперты также предупредили, что мошенники часто заманивают покупателей на сайты-двойники. Третье правило заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес сайта перед оплатой товара. Следующий совет — перед внесением персональных и платёжных данных необходимо убедиться, что ресурс защищён. Об этом свидетельствует наличие знака "закрытого замочка" слева от адресной строки.

Пятый совет "Роскачества" заключается в том, чтобы совершать интернет-покупки только в местах, где доступ к Wi-Fi зашифрован.