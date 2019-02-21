Во Владивостоке моряки спасли собак с дрейфующей льдины — фото

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Во Владивостоке моряки спасли собак с дрейфующей льдины — фото

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Фото предоставлено супругой капитана рыболовецкого судна

Экипаж затащил животных на борт, где четвероногим дали еду, воду, а также отогреться и обсохнуть.

Во Владивостоке моряки спасли двух собак с дрейфующей льдины. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

— Муж на катере шёл по работе, в бинокль увидел собак на льдине, принял решение идти спасать, — рассказала супруга Дениса Казачкова, капитана рыболовецкого судна.

<p>Фотографии предоставлены супругой капитана рыболовецкого судна</p>

После спасения собак накормили и доставили до причала, где высадили на берег.

<p>Фотографии предоставлены супругой капитана рыболовецкого судна</p>

Теперь жители города благодарят моряков за спасение животных и ищут возможных хозяев для них в соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что в Чите спасли примёрзшую ко льду собаку.

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