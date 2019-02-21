Во Владивостоке моряки спасли собак с дрейфующей льдины — фото

Во Владивостоке моряки спасли двух собак с дрейфующей льдины. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
— Муж на катере шёл по работе, в бинокль увидел собак на льдине, принял решение идти спасать, — рассказала супруга Дениса Казачкова, капитана рыболовецкого судна.
После спасения собак накормили и доставили до причала, где высадили на берег.
Теперь жители города благодарят моряков за спасение животных и ищут возможных хозяев для них в соцсетях.
Ранее Лайф сообщал, что в Чите спасли примёрзшую ко льду собаку.
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