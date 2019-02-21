Суд продлил арест мужчине, который повредил картину Репина в Третьяковке

Игорю Подпорину грозит до шести лет заключения. Предварительные слушания по данному делу перенесены на 26 февраля.

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Игоря Подпорина, который в мае 2018 года повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Об этом рассказала представитель суда Валентина Норбах.

— Срок содержания под стражей продлён до 14 августа 2019 года, — приводит её слова РИА "Новости".

Предварительные слушания по данному делу перенесены на 26 февраля.

Напомним, в прошлом году Подпорин ворвался в Третьяковку перед закрытием музея в уже пустой зал и повредил картину, которая находилась за стеклом. Мужчина несколько раз ударил по нему металлической стойкой ограждения. В результате был порван холст в трёх местах. Кроме того, сильно была повреждена авторская художественная рама.

Подпорину грозит до шести лет заключения.

Подробнее о произошедшем читайте в материале Лайфа.