Суд продлил арест мужчине, который повредил картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Игоря Подпорина, который в мае 2018 года повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Об этом рассказала представитель суда Валентина Норбах.
— Срок содержания под стражей продлён до 14 августа 2019 года, — приводит её слова РИА "Новости".
Предварительные слушания по данному делу перенесены на 26 февраля.
Напомним, в прошлом году Подпорин ворвался в Третьяковку перед закрытием музея в уже пустой зал и повредил картину, которая находилась за стеклом. Мужчина несколько раз ударил по нему металлической стойкой ограждения. В результате был порван холст в трёх местах. Кроме того, сильно была повреждена авторская художественная рама.
Подпорину грозит до шести лет заключения.
Подробнее о произошедшем читайте в материале Лайфа.
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