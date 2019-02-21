В ДНР обвинили украинские спецслужбы в подготовке покушения на Медведчука

Сообщается, что покушение должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих восьмого отдельного полка спецназа.

Спецслужбы Киева готовят покушения на ряд украинских политиков, в числе которых руководитель политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

— Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука, — сказал Попов.

По его словам, операцию готовит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Слежками за потенциальными жертвами занимаются сотрудники СБУ.

В МГБ ДНР призвали сотрудников спецслужб Украины "отказаться от выполнения преступных приказов Киева".

Напомним, на пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о подготовке покушения на оппозиционера.