Невеста весом в 270 кг назвала варварством требовать от граждан талию в 90 см

По мнению женщины, если лишний вес человека связан с каким-либо недугом, такое ограничение лишь ухудшит его положение, вызвав стресс и различные сбои в организме.

Наталья Руденко, известная как невеста весом в 270 килограммов, вступилась за полных людей, у которых талия больше 90 сантиметров. В комментарии Лайфу по вопросу борьбы с ожирением она раскритиковала такие жёсткие рамки.

— Это варварство. Во-первых, потому что может зависеть от структуры тела. Не все же мы идеальны, правильно? У кого-то кости большие, у кого-то таз изначально широкий, — пояснила Руденко. — Мало ли какие обстоятельства, у кого-то здоровье.

По мнению женщины, если лишний вес человека связан с каким-либо недугом, такое ограничение лишь ухудшит его положение, вызвав стресс и различные сбои в организме.

— Это будет ещё раз заедание, — сказала Руденко, добавив, что подобная идея рамок заведомо может настроить человека на уход из жизни гораздо быстрее, чем позволяет его здоровье.

Кроме того, женщина отметила, что некоторые люди с талией больше 90 сантиметров прекрасно живут, "скачут, как кони" и абсолютно не чувствуют свой вес. В качестве примера она привела себя, заявив, что ведёт намного более активный образ жизни, чем её соседка весом в 62 килограмма, которая буквально "на ходу умирает".

— Это будет просто губительно для россиян, у нас 70% в России полных, — добавила Руденко. — Вы зайдите в любой магазин и посмотрите: 10 человек, три из них худых, семь полных.

Вместе с тем женщина добавила, что сейчас её вес уменьшился с 270 до 240–250 килограммов.

Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением, где размер талии влияет на медстраховку. За россиян в этом вопросе вступился депутат Госдумы Виталий Милонов, который сказал, что граждане ни в чём не виноваты, а виноваты магазины.

Наталью Руденко из Волгограда называли самой крупной женщиной в России. Ранее она рассказывала, что делает для похудения.

О том, как власти разных стран борются с ожирением, читайте в материале Лайфа.