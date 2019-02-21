Украинское "Радио Шансон" подвергли проверке за русский язык в эфире

Доля украиноязычных передач радиокомпании составила только 57 процентов суточного эфира.

Украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подозревает "Радио Шансон" в излишнем вещании на русском языке, об этом организация сообщает на своём сайте. С 8 ноября 2018 года закон требует, чтобы доля эфира на украинском языке составляла не менее 60 процентов.

Эта же организация занимается введением запрета на определённую литературу. Буквально несколько дней назад совет запретил ввозить на Украину 19 российских книг с "признаками пропаганды".

Ранее совет требовал от телеканалов не транслировать "голубые огоньки" российских телеканалов, а также не показывать советские фильмы.

Летом прошлого года заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк подала в отставку из-за чрезмерной политизации работы учреждения.