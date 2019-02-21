"Если за рулём". В Институте русского языка признались, что тоже ругаются матом

Учёные говорят, что даже у них изредка вырывается крепкое словцо, поэтому результаты опроса ВЦИОМа о 20% матерщинников выглядят не слишком правдоподобно.

Лайф попросил старшего научного сотрудника Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Александру Плетнёву прокомментировать исследование социологов о русском мате. Выяснилось, что лишь каждый пятый россиянин ежедневно использует нецензурную брань. Однако учёные полагают, что матерщинников у нас гораздо больше, просто не каждый готов признаться в этом.

— Всё-таки стыдно публично сказать: "Да, я ругаюсь матом". Но на самом деле я не вижу в этой цифре ничего удивительного. Когда ты общаешься с водителями такси, продавцами, когда ты просто живёшь в городе или выезжаешь куда-то, то так или иначе ты слышишь, что люди действительно ругаются всячески. Что мы можем сделать? Люди так свои эмоции выражают, снимают напряжение, реагируют на какую-то внештатную ситуацию, — рассуждает Плетнёва.

По словам языковеда, мат можно встретить и в достаточно образованной среде, среди журналистов, писателей. Да даже сама кандидат филологических наук Александра Плетнёва, пусть и с трудом, но признаётся, что это случается даже с ней.

— По большому счёту, я не ругаюсь. Но в случае, если я за рулём и происходит нештатная ситуация... (Смеётся.) Скорее, когда кто-то неадекватно себя ведёт, выехал, нарушает правила, создаёт аварийную ситуацию, — заключила эксперт.

Между тем Лайф решил провести аналогичный опрос среди своих читателей. Ругаетесь или нет? Только по-честному.

Напомним, что в 2018 году был составлен рейтинг самых матерящихся городов России. Оказалось, что больше всего крепкое словцо любят в Перми, а на втором и третьем месте оказались Воронеж и Иваново.