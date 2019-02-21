Актриса Валюшкина жила 15 лет с тампоном в носу из-за "безруких врачей"

Российская актриса Елена Валюшкина призналась, что 15 лет жила с марлевым тампоном в носу, который у неё оставили "безрукие врачи". С тех пор она ежегодно вынуждена регулярно ложиться на операции.
— Пока спасения нет. Последнюю операцию сделала в Германии. Вот сейчас надо снова поехать на консультацию, — сказала актриса в интервью изданию "Собеседник".
Валюшкина заявила, что сейчас разгребает последствия, вызванные халатностью медиков. Несмотря на разочарование во врачах, к нетрадиционной медицине она обращаться не хочет, считает, что "пиявки не помогут".
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