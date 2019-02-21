Анна Седокова заложила крестик в ломбард ради ипотеки

Исполнительница рассказала, как ревела, когда решила сдать крестик, а денег всё равно не хватило.

Певица Анна Седокова заложила в ломбард крестик, чтобы внести первый взнос по ипотеке. Об этом исполнительница рассказала в интервью Tele.ru.

Седокова рассчитывала, что первоначальный взнос будет не более 10%, и присмотрела большую квартиру в понравившемся жилом комплексе. Певица подала документы, а через несколько дней узнала, что первоначальный взнос составляет 30% — на внесение этой суммы у неё было две недели.

По словам солистки "золотого" состава "ВИА Гры", её охватило полнейшее отчаяние.

— В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард! Как я ревела там, в этом ломбарде! — вспоминает певица.

Она уточнила, что полученных за крестик денег было, конечно, недостаточно на взнос — пришлось взять деньги в долг на два месяца.

Новостью о покупке квартиры в ипотеку певица поделилась с подписчиками накануне наступления 2019 года. Седокова в посте в Instagram написала, что ей пришлось пройти через миллион испытаний и преодолеть тысячу и одну преграду ради покупки большой квартиры с нереальным видом.

Напомним, в конце 2018 года Седокова призналась, что её старшая дочь от брака с футболистом киевского ФК "Динамо" Валентином Белькевичем до сих пор не получила наследство умершего отца. Спортсмен скончался летом 2014 года на 42-м году жизни. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.