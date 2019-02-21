В США завершился последний этап определения лауреатов "Оскара"

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В США завершился последний этап определения лауреатов "Оскара"

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Фото: © Flickr/Antonio Rioseco

В соответствующем голосовании имели право принять участие 7902 члена Американской академии киноискусств.

Последний этап голосования для определения лауреатов премии "Оскар" успешно завершился. В голосовании могли принять участие 7902 человека, все они — члены Американской академии киноискусств, сообщает ТАСС.

В этом году голосование впервые прошло на специальном сайте. При этом часть членов академии могла голосовать по почте, заполнив и отправив бюллетень. В последний день голосования академия получила до 500 бюллетеней.

Напомним, церемония награждения "Оскар" пройдёт 24 февраля. Мероприятие состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

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