Потерявший жену и сынишку в страшной аварии: "Я стучал, стучал в окна"

Житель Владивостока рассказал, что именно в тот момент, когда все пытались достать женщину и малыша из-под колёс, водитель убежал.

Андрей Коновалов, жену и маленького сына которого прямо на его глазах насмерть сбила машина во Владивостоке, поделился с телеграм-каналом LIFE SHOT страшными воспоминаниями о первых минутах после трагедии. По его словам, в роковой день он не хотел выходить, но супруга настояла.

Коновалов рассказал, что жена захотела заглянуть в магазин и заодно прогуляться. Они с полуторагодовалым сыном вышли на тротуар, а дальше события разворачивались стремительно. Машина налетела, их буквально "унесло", а женщина оказалась под колёсами.

— Я подбежал к жене, посмотрел и побежал водительскую дверь открывать. Ну не водительскую, а с правой стороны. Смотрю, там человек вот этот вот суетится. Я постучал в стекло, не помню, что я говорил. Я был уже в невменяемом состоянии. Я стучал, стучал в окна, потом ещё кто-то там подошёл, и мы начали поднимать машину, чтобы жену вытащить, — вспоминает мужчина.

По его словам, именно в тот момент, когда все пытались достать женщину из-под колёс, водитель убежал. Коновалов признался, что даже не заметил происходящего — был занят спасением семьи. По его мнению, виновник жуткого ДТП "испугался, что начудил, и и сразу дёру дал". Он подчеркнул, что на месте водителя он "вышел бы и отвечал полностью за свой ужасный поступок".

Семью из трёх человек — отца, мать и их полуторагодовалого сына — 18 февраля во Владивостоке сбил 36-летний Николай Т. В результате женщину и ребёнка спасти не удалось. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП, но был задержан спустя сутки. Лайф опубликовал видеозапись с места трагедии. На допросе виновник жуткой аварии объяснил, почему сбежал. Он арестован на два месяца.