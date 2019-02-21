СМИ: Сбербанк изучает возможность покупки Rambler Group

Сбербанк изучает вопрос о покупке холдинга Rambler Group. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что речь идёт о некоем западном банкире и двух источниках на телекоммуникационном рынке. Предполагаемая сумма сделки не приводится. Гарантий, что сделка будет заключена, нет.
Ранее сам Сбербанк, по данным Московской биржи, был назван самой дорогой компанией России, а затем и самым дорогим брендом.
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