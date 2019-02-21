Назарбаев решил отправить в отставку Правительство Казахстана

По мнению лидера страны, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что правительство страны должно уйти в отставку. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Назарбаева.

— Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени, — сказано в заявлении Назарбаева.

Президент Казахстана уточнил, что на сегодняшний день средства, которыми располагают правительство страны и чиновники на местах, тратятся не по назначению. За этим будет установлен контроль.

Назарбаев отметил, что подробнее обо всём будет рассказано на съезде партии "Нур Отан".

Напомним, ранее казахский лидер обратился к населению с призывом зарабатывать "своим горбом" и не продаваться. Назарбаев уточнил, что молодёжь не должна стыдиться простой работы.