Путин и Шмаков обсудили индексацию выплат для пенсионеров

Глава ФНПР заявил, что хотел бы обсудить с президентом вопрос МРОТ. Глава государства в свою очередь отметил, что эта тема, безусловно, требует внимания.

Президент РФ Владимир Путин сегодня принял главу Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова. Он поблагодарил российского лидера за то, что некоторые из тем, которые они обсуждали, нашли место в Послании президента Федеральному собранию.

В ходе беседы с российским лидером Шмаков отметил, что в послании были затронуты темы поступательного развития экономики, что, по его мнению , даст возможность эффективно решать социальные вопросы, вопросы выплат пенсионерам, которые должны быть больше прожиточного минимума.

Кроме того, глава ФНПР заявил, что хотел бы обсудить с президентом вопрос МРОТ. Глава государства в свою очередь отметил, что эта тема, безусловно, требует внимания.

Путин ещё раз упомянул ситуацию, когда после надбавок пенсионеры в итоге получали не намного больше. Он отметил, что это "смотрится как манипуляция".

Как писал Лайф, Минтруд вернёт пенсионерам социальную доплату по поручению президента.