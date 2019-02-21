В Ираке заявили, что раскрыли крупнейшую сеть финансирования ИГИЛ

Спецслужбы Ирака раскрыли крупнейшую сеть финансирования ИГИЛ* в стране. Организация действовала в разных странах и с помощью сложных схем уходила от контролирующих органов, пишет РИА "Новости".
— Группировка представляет собой разветвлённую сеть, действовавшую в различных странах ... и использовавшую сложную схему ухода от контроля за финансовыми потоками, — заявили иракские правоохранители.
В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у ИГИЛ в Ираке "сломан хребет", однако остаётся ещё множество ячеек с боевиками. Также министр добавил, что в ИГИЛ пошли бывшие офицеры армии Саддама Хуссейна, благодаря которым у террористов были военные успехи.
*Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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