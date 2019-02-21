Приревновала к родителям. В Башкирии девушка отвела брата в лес и едва не убила

Она молча привела мальчика к реке, где сняла с него одежду и попыталась задушить телефонным шнуром.

Жительница небольшого села в Башкирии, страдающая психическим заболеванием, попыталась убить девятилетнего брата, которого приревновала к родителям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Девушка попросила у мамы разрешения отвести брата в библиотеку. Женщина отпустила детей, контролировала ситуацию каждые полчаса. После библиотеки 22-летняя девушка позвонила и спросила разрешения погулять в лесу на окраине. Мама разрешила, после чего дети перестали выходить на связь.

Девушка молча привела брата к реке, сняла с него одежду, достала шнур от телефона и попыталась задушить, потом закопать в снег. Температура на улице составляла минус 10 градусов.

Школьника спасли прохожие. Сейчас мальчик находится в больнице с обморожением ног, травмой головы, ушибами и ссадинами.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в заповеднике Лосиный Остров, где 33-летняя женщина оставила на ночь сына, который якобы был "бесноватым". Москвичку подозревают в попытке жестокого убийства малолетнего.