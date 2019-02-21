Путин поручил кабмину разработать план действий в области прав человека

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека. Перечень поручений главы государства по итогам Послания Федеральному собранию опубликован на официальном сайте Кремля.
В случае необходимости члены правительства должны представить соответствующие предложения. Ответственность за выполнение задачи возложена на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. Медведев призвал немедленно приступить к выполнению озвученных поручений. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.
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