Путин поручил обобщить судебную практику по делам о свободе вероисповедания

Ответственность за выполнение задачи возложена на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу до 1 июля обобщить судебную практику по делам, связанным с нарушениями законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Перечень поручений главы государства по итогам Послания Федеральному собранию опубликован на официальном сайте Кремля.

Миссия адресована Верховному суду РФ, ответственным за её выполнение назначен председатель судебной инстанции Вячеслав Лебедев. Он должен представить доклад по выполнению поручения до 1 июля 2019 года.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. Медведев призвал немедленно приступить к выполнению озвученных поручений. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике, — в материале Лайфа.