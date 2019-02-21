Климкин заявил, что Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю

При этом глава украинского МИД признал, что это не станет панацеей для решения проблем Киева в регионе.

Власти Украины намерены разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин.

— В обозримой перспективе мы это сделаем, — сказал он в интервью украинским СМИ.

По его словам, это случится, когда Киев "зафиксирует юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу".

При этом Климкин признал, что расторжение не станет "панацеей" в решении проблемных вопросов по Азовскому морю.

Как ранее сообщал Лайф, за последний год украинские власти неоднократно устраивали провокации в акватории Азовского моря или вблизи Керченского моста. Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.