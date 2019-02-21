В Минске назвали бредом слова Расмуссена о возможной "агрессии" России

Глава МИД заявил, что экс-генсек Североатлантического альянса потерял связь с реальностью.

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал бредом высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о якобы желании России присоединить к себе Белоруссию и приблизиться за этот счёт к европейским границам.

— Нет комментариев. Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые давно уже не работают и которые потеряли связь с реальностью? — заявил глава МИД Белоруссии журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова датского политика.

Ранее в интервью украинскому изданию Liga.net Расмуссен посоветовал руководству и народу Белоруссии начать реформы, ведущие к "демократии и свободе" ради создания защиты от "агрессии" со стороны России.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал иконой суверенитет России и Белоруссии.