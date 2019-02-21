Лавров рассказал, с какой целью на Западе демонизируют Россию

Демонизация России на Западе является удобным прикрытием для решения геополитических задач. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.
— Демонизация России в глазах широкой европейской общественности преследует цель — создать удобную ширму для решения геополитических задач, — сказал он.
Глава МИД РФ пояснил, что имеет в виду наращивание военной активности НАТО и развёртывание военной инфраструктуры альянса у российских рубежей.
Ранее Лавров, комментируя возможный очередной пакет антироссийских санкций США, заявил, что ему жалко американцев, которые всё ещё не поняли бесполезность данных ограничений.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени