Лавров рассказал, с какой целью на Западе демонизируют Россию

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Лавров рассказал, с какой целью на Западе демонизируют Россию

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Сергей Лавров. Фото: © МИД России

Демонизация России на Западе является удобным прикрытием для решения геополитических задач. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

— Демонизация России в глазах широкой европейской общественности преследует цель — создать удобную ширму для решения геополитических задач, — сказал он.

Глава МИД РФ пояснил, что имеет в виду наращивание военной активности НАТО и развёртывание военной инфраструктуры альянса у российских рубежей.

Ранее Лавров, комментируя возможный очередной пакет антироссийских санкций США, заявил, что ему жалко американцев, которые всё ещё не поняли бесполезность данных ограничений.

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