В Москве суд заочно арестовал зятя Рауля Арашукова по делу о хищении газа

Представляющий интересы Арашуковых и Агоева адвокат заявил, что его подзащитные "намерены доказывать свою невиновность".

Басманный суд Москвы заочно арестовал зятя Рауля Арашукова Руслана Агоева. Мужчина был объявлен в международный розыск в конце 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Шишова.

Шишов сообщил, что его подзащитные "намерены доказывать свою невиновность, поскольку подозрение и обвинение никто из задержанных не признал".

Ранее Лайф писал, что, по данным силовиков, Агоев скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, Рауль Арашуков и его сообщники подозреваются в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. В ФСБ России считают, что по одной из схем газ отражали в отчётности как потерянный, поставляя фиктивным абонентам.