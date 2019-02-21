Отдых в Турции и Греции резко подорожает в этом году

Меньше всего поднимутся цены на отдых в Абхазии, куда можно попасть из Сочи прямо на автобусе.

Специалисты сервиса путешествий "Туту.ру" изучили статистику поисковых запросов по продажам туров и отметили, что поездки в этом году обойдутся в среднем на 12 процентов дороже, чем годом ранее. Путешествие в Турцию или Грецию окажется дороже на 20 процентов, пишет РИА "Новости".

Средняя стоимость туров на двоих в Турцию в прошлом году составляла 80,1 тысячи рублей, в этом году за такие же условия придётся выложить уже 100 тысяч. Такая же ситуация и с отдыхом в Греции: если средняя поездка на двоих в прошлом году обходилась в 97,7 тысячи рублей, в этом году она встанет в 120 тысяч.

Ранее Лайф рассказывал, что Турция c 1 января 2019 года ввела налог на безопасность для всех туристов. В аэропортах будут собирать по полтора евро с человека. В прошлом году в стране отдохнули более 5,1 миллиона россиян.

В Российском союзе туриндустрии подсчитали, какие опасности чаще других грозят россиянам за рубежом и в поездках по стране.