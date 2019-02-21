В возрасте 37 лет умерла актриса из "Глухаря"

Актриса Дарья Егорычева, известная по роли в сериале "Глухарь", скончалась в возрасте 37 лет минувшей ночью. Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артистки, в последние годы она боролась с тяжёлой болезнью.

Егорычева родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС, после чего работала в Театре Маяковского, а также в театре "У Никитских ворот". Актриса также снималась в фильмах и сериалах и известна участием в таких картинах, как "Тёмная ночь", "Моя граница", и других.