Ученика элитного лицея выгнали с уроков из-за цвета волос

Подростка посадили в учительскую на семь уроков, и всё это время запрещали выходить в коридор.

Ученика девятого класса "Паскаль лицея" в Петербурге отстранили от уроков за то, что покрасил волосы. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на адвоката семьи Анну Радованович.

По её словам, классный руководитель сначала заверил подростка, что это не запрещено школьными правилами. Однако позже завуч вызвала новоиспечённого блондина и сказала обратное. В итоге мальчика отправили к директору элитного лицея, который отстранил его от уроков и потребовал перекраситься.

— 19 февраля он пришёл в школу в первый раз, и директор его отстранил от занятий. Ученика посадили в учительскую на семь уроков. Ему запрещали выходить на переменах в коридор, родителям никто из администрации школы не позвонил, — рассказала юрист.

Радованович заявила, что родители уже написали заявление в полицию и намерены обратиться в прокуратуру и к омбудсмену.

Ранее пермские власти порекомендовали городским школам не запрещать ученикам окрашивать волосы в яркие цвета, отращивать щёлки и носить пирсинг.