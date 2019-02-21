Лавров заявил, что деловые круги ЕС устали от санкций и конфронтации

Глава МИД РФ отметил, что, несмотря на линию, которой придерживаются в Брюсселе, наблюдается оживление политического диалога.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности деловых кругов Европейского союза возобновить сотрудничество с РФ, пишет ТАСС.

— Несмотря на сложности, а они есть, никто их не скрывает, ощущалось, что деловые круги устали от санкций, от конфронтации и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества, — сказал Лавров в ходе брифинга для Ассоциации европейского бизнеса.

Министр подчеркнул, что уже второй год подряд между Россией и странами Евросоюза растёт товарооборот — в 2018 году он приблизился к 300 миллиардам долларов.

Глава МИД России констатировал, что сотрудничество РФ и ЕС продвигается в научной, технологической, культурной областях, а также по вопросам миграции и борьбы с терроризмом.

В ходе брифинга министр иностранных дел РФ рассказал, с какой целью на Западе демонизируют Россию.