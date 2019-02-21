Февраль не может определиться. Синоптики пообещали москвичам и мороз, и оттепель

В начале следующей недели возможны небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до 0...—2 градусов, днём ожидается 0...+2.

Средняя температура нынешнего февраля в Москве — на семь градусов выше положенной нормы, а вскоре в столицу придёт новое потепление. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Московский февраль 2019 года никак не определится, какой он всё-таки месяц, зимний или весенний, — уточнил синоптик. — В начале этой недели он отметился самой высокой температурой с начала зимы — в Москве воздух прогревался до +5 градусов.

Специалист отметил, что в предстоящие дни москвичей ждут достаточно сильные морозы, температура воздуха будет уже на три-пять градусов ниже нормы, опускаясь по ночам до минус 15 градусов.

— Однако это похолодание также закончится довольно быстро, уже в начале следующей недели очередной атлантический циклон принесёт в столицу следующую оттепель, — добавил синоптик.

25 и 26 февраля в столице будет облачно и ветрено. В начале недели также возможны небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до 0...–2 градусов, днём ожидается 0...+2.

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