Эксперты оценили ущерб россиян от перевода пенсионных накоплений

Россияне, которые предпочли перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), в прошлом году потеряли в сумме не менее 10 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на российскую государственную корпорацию ВЭБ.РФ (ранее Внешэкономбанк).

— По оценкам Государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, с учётом предварительных данных переходной кампании 2018 года и ожидаемого существенного роста числа одобренных заявлений, потери граждан при переходе из ПФР в НПФ при прочих равных могут составить не менее 10 млрд рублей, — цитирует агентство сообщение госкорпорации.

Доходность пенсионных накоплений, которые размещала государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ, по итогам прошлого года составила 6,07%, в 2017 году доходность была ещё выше — 8,59%.

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