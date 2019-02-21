В ОБСЕ попросили Россию не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

По мнению спикера Парламентской ассамблеи, это позволит избежать провокаций в ходе голосования.

России не следует направлять наблюдателей на выборы президента Украины в миссии ОБСЕ. Такое мнение высказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает РИА "Новости".

— Я считаю, что со стороны РФ… всё-таки если не делать этого, то будет лучше. Это наше видение, — заявил Церетели на встрече с российской делегацией на полях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Вене.

Он отметил, что отправка наблюдателей от России в миссии ОБСЕ будет "более провокационным движением" после решения Киева о запрете.

Ранее решение украинских властей раскритиковал председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта. В этот раз зарегистрировано рекордное число кандидатов — 44 человека.