"Не возили его бесов изгонять!" Подруга защитила мать найденного на МКАД ребёнка

Ранее сообщалось, что Куликова называла сына бесноватым и рассказывала о его склонности к садизму.

Подруга Надежды Куликовой — матери шестилетнего мальчика, оставленного с мешком на голове в парке Лосиный Остров в Москве — не верит в виновность женщины. Светлана Терёхина заявила телеграм-каналу LIFE SHOT, что сейчас все соседи собирают подписи в поддержку подсудимой.

— Мы не верим в это. Тем более не верим, что ребёнок в шесть лет 10–13 часов бродил по какому-то лесу. Не могла она этого сделать. Не могла... Да она с него пыль сдувала, голос никогда не повышала, — утверждает женщина.

По словам Светланы, Надежда перед Новым годом взяла в банке 1,7 млн рублей в кредит, а потом поехала отдыхать на Филиппины с подругой. Также её возмутили сообщения, что подруга якобы возила сына в церковь, чтобы изгнать бесов. Как отметила женщина, мать поехала с мальчиком в мужской монастырь, хотела к батюшке обратиться. По её словам, "не возили его бесов изгонять".

Ранее СМИ сообщили, что мать называла ребёнка бесноватым и рассказывала о его склонности к садизму — якобы он отрезал ножом головы птицам, связывал скотчем и пытался утопить собаку.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя Надежда Куликова заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Мальчик имеет отклонение в развитии и наблюдается у психиатра. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова. Женщина задержана, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.