В Японии произошло мощное землетрясение — видео

Читайте также

В Японии произошло мощное землетрясение — видео

23
Согласно японской шкале, магнитуда самых сильных толчков достигала шести баллов из семи возможных.

Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии, на острове Хоккайдо. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Как стало известно, эпицентр находился на юго-западе самого северного острова страны, а очаг залегал на глубине 30 километров. Отмечается, что толчки ощущались в четырёх префектурах.

Согласно японской шкале, толчки по максимальной магнитуде достигали 6 баллов из 7. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×