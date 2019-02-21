В Японии произошло мощное землетрясение — видео

Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии, на острове Хоккайдо. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Как стало известно, эпицентр находился на юго-западе самого северного острова страны, а очаг залегал на глубине 30 километров. Отмечается, что толчки ощущались в четырёх префектурах.
Согласно японской шкале, толчки по максимальной магнитуде достигали 6 баллов из 7. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет.
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