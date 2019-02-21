"Это враньё". Концертный директор не подтвердила, что Пугачёву прооперировали

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"Это враньё". Концертный директор не подтвердила, что Пугачёву прооперировали

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

По словам Чупраковой, певица находится дома, а слухи об операции распускают "доброжелатели".

Концертный директор Аллы Пугачёвой опровергла сообщения о том, что Примадонне провели операцию на сердце.

— Это враньё, она дома. Мне уже все обзвонились, я всем говорю, что это враньё. Алла Борисовна дома, чувствует себя хорошо. Я вот видела её 40 минут назад. "Доброжелателей" много, — заявила Лайфу Елена Чупракова.

На странице в "Инстаграме" Примадонны 11 часов назад появился пост с подписью: "Ничто не испортит моего радужного настроения!!!"

Напомним, ранее россияне назвали Аллу Пугачёву любимой певицей.

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