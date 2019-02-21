Захарова ответила на рекомендацию ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что правила организации придумали не в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели о том, что РФ не следует отправлять наблюдателей на выборы президента Украины в миссии ОБСЕ.

— Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами, — написала на своей странице в соцсети "Фейсбук" официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что именно представители ОБСЕ настоятельно просили Москву направить наблюдателей на украинские выборы.

Ранее спикер ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России лучше не направлять наблюдателей в миссии ОБСЕ на выборы президента Украины, так как это позволит избежать провокаций в ходе голосования.