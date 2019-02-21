В Барнауле загорелась двухэтажная гостиница — видео

В двухэтажном гостиничном комплексе на улице 80-й Гвардейской Дивизии в городе Барнауле разгорелся сильный пожар. Огонь охватил здание на площади около 300 квадратов.
По словам очевидца, возгорание началось на верхнем этаже, а затем огонь перекинулся на нижний. К тушению сильного пожара привлекли 84 сотрудников МЧС.
В результате ЧП никто не пострадал, причины возгорания выясняются. На данный момент пожар удалось ликвидировать.
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