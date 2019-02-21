Аналитики признали Путина самым волевым лидером в мире

За ним следует американский коллега Дональд Трамп, а третье место в рейтинге досталось председателю КНР Си Цзиньпину.

Бельгийское издание EU Reporter рассказало, что аналитики признали президента РФ Владимира Путина самым волевым лидером в мире. Эксперты создали сводный индекс, который показывает, как лидеры государств выполняют свои обещания и добиваются выполнения поручений.

Объектами изучения стали высказывания лидеров пяти стран из числа самых влиятельных — России, США, Китая, Германии, Франции. Великобританию в расчёт не взяли ввиду особенностей структуры власти. Базой для сравнения стало высказывание 35-го американского президента Джона Кеннеди, который говорил, что высшее достижение — это не давать обещания, а жить согласно сказанному.

Во избежание негативных ассоциаций словосочетания "индекс Кеннеди" решено было назвать исследование "индекс проявления политической воли".

Индекс воли (ИВ) — это показатель того, как политики выполняют свои обещания и воплощают в жизнь свои намерения. Рассчитывается он по специальной формуле, которая состоит из социально-экономической политики (СЭП), реализации программ по нацбезопасности (НБ) и ведения внешней политики (ВП). По каждому из показателей политик получает от аналитиков от 1 до 10 баллов.

Сама формула выглядит так: ИВ = (СЭП + НБ + ВП) : 3, и согласно ей российский лидер признан самым волевым. Согласно полученным оценкам, рейтинг выглядит так:

1. ИВ (Путин) = (4+10+8): 3 = 7,33;

2. ИВ (Трамп) = (8+7+6): 3 = 7;

3. ИВ (Си Цзиньпин) = (6+7+7): 3 = 6,66;

4. ИВ (Меркель) = (6+6+6): 3 = 6,00;

5. ИВ (Макрон) = (3+5+5): 3 = 4,33.

Отмечается, что Путин в своих обращениях отдаёт предпочтение социально ориентированной риторике, говоря о молодёжи, задачах на будущее, экономическом развитии. Кроме того, несмотря на санкции, большинство задач и экономических целей России, которые ставит президент, выполняется или по ним как минимум ведётся работа. Путин добился хороших результатов в вопросе международного положения России.

Президент США Дональд Трамп начал процесс вывода страны из Парижского соглашения по климату, вышел из иранской ядерной сделки и ввёл пошлины на множество товаров из Китая, однако многие из его торжественных обещаний — как в области внутренних проблем, так и глобальных — остаются невыполненными.

Председатель КНР Си Цзиньпин в качестве приоритета выделил инновации в оборонной отрасли, в связи с чем в Китае наблюдается рост высокотехнологичного оборонного производства, однако в этой стране есть сложности с благосостоянием граждан. На экономику страны влияет продолжающаяся торговая война — и местным компаниям всё труднее выходить на американский рынок.

Германия в последние 20 лет является локомотивом европейской экономики, за что аналитики дали канцлеру Ангеле Меркель определённый бонус. Вместе с тем из-за большого числа иммигрантов в обществе присутствует напряжённость. Если говорить о безопасности, то здесь аналитики отмечают, что немецкие силы безопасности намного эффективнее французских. Такие выводы они делают на основании того, что в этой стране уже довольно давно не было крупных терактов. Во внешней политике Германия по итогам 2017–2018 годов — лидер ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял лишь пятую строчку рейтинга ввиду своих радикальных экономических реформ. На сегодняшний день французский лидер — самый непопулярный в стране в сравнении со своими предшественниками. 10 декабря 2018 года Макрон был вынужден объявить чрезвычайное положение в социально-экономической сфере. Кроме того, аналитики отмечают, что Франция крайне уязвима с точки зрения нацбезопасности ввиду того, что спецслужбы страны не сделали серьёзных выводов из прошедших в 2017–2018 годах терактов. Масла в огонь подливают проблемы, связанные с беженцами. Что же касается внешней политики, то, несмотря на регулярное выдвижение разных инициатив, до конца французский лидер их не доводит.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. Медведев призвал немедленно приступить к выполнению озвученных поручений. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в нашем материале.

Ранее Лайф также писал, какие слова Путин чаще других повторял в послании.