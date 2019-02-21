"Магнит" с марта изменит бренд

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"Магнит" с марта изменит бренд

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Фото: © Агентство городский новостей "Москва"

Среди прочего в магазинах появятся пиктограммы, напоминающие иконки в смартфонах.

С марта этого года магазины "Магнит" меняют бренд во всех регионах, где они представлены. На своём сайте компания сообщает, что торговые точки "у дома", супермаркеты, дрогери (магазины косметики и бытовой химии), аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом "Давайте дружить семьями!".

— Логотип сохранил узнаваемый цвет и фирменный знак — букву М — и при этом получил современную форму. Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание, — пишет компания.

<p>Новый логотип сети: © <a href="http://magnit-info.ru/press/news/detail.php?ID=28032893" target="_blank">magnit-info.ru/</a></p>

Отмечается, что также на вывесках в торговых залах, на упаковке, в рекламе будет использоваться оригинальная система пиктограмм, напоминающая иконки в смартфоне.

Во второй половине прошлого года компания завила об увеличении выручки. Детей основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого Forbes внёс в список самых богатых наследников России.

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