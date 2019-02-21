Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса

Из текста следует, что граждане обновят навыки в вооружённых силах, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, которые находятся в запасе, для прохождения военных сборов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запасники пройдут сборы в вооружённых силах, Росгвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности. Продолжаться они будут до двух месяцев.

Кабмину и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение всех необходимых для призыва запасников мероприятий.