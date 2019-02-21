Известный блогер арестован в Москве по подозрению в терроризме

Согласно предварительной версии, Мирзеханов несколько лет призывал людей ехать в Сирию.

Тверской суд Москвы арестовал по подозрению в призывах к терроризму известного дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, который был задержан 14 февраля за участие в массовой драке.

— Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мирзеханову меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 апреля, — огласила вердикт судья.

Согласно материалам дела, блогера подозревают в том, что с 2014 года по настоящее время он склонял людей ехать в Сирию. В частности, по данным следствия, Мирзеханов в 2014 году показывал видео двум человекам с призывами присоединиться к ИГИЛ*.

Ранее Лайф рассказывал, что Мирзеханов был задержан по делу о массовой драке у кафе "Неолит" в Москве 14 февраля в числе ещё более 20 человек. В квартире блогера на Филёвском бульваре был проведён обыск.

*Организация запрещена в России по решению Верховного суда.