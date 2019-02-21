Принцесса Монако Стефания приедет в Москву на новое цирковое выступление

Руководитель Королевского цирка Гия Эрадзе заявил, что для шоу "Бурлеск" Филипп Киркоров специально записал новую песню.

В марте этого года в Москву на цирковое шоу "Бурлеск" Королевского цирка Гии Эрадзе приедет принцесса Монако Стефания, рассказал журналистам директор цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

— Она приезжает сюда на один день, 7 марта, чтобы посмотреть полноценный спектакль. Ей интересно, поэтому на один день она прилетит. Это дорогого стоит, — сказал он.

В январе этого года артисты шоу Гии Эрадзе выступали на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. На арене Шапито-де-Фонвьей более 150 артистов из 15 стран соревновались, чтобы получить статуэтки золотых, серебряных и бронзовых клоунов. Эти награды называют "оскарами" в мире цирка.