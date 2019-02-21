Сморчки-убийцы. Испанка умерла после обеда с грибами в мишленовском ресторане

По одной из версий, блюдо не приготовили должным образом, по другой — туда добавили ядовитый вид грибов.

Мария Хесус Фернандес Кальво умерла после обеда в мишленовском ресторане RiFF в Валенсии, где вместе с семьёй праздновала день рождения мужа. По данным Daily Mail, она съела блюдо с рисом и грибами.

Недомогание женщина почувствовала после возвращения домой. У неё проявились сильные симптомы отравления, а на следующее утро испанка умерла. Оказалось, что ещё 11 посетителей ресторана, в том числе 46-летний муж погибшей и их 10-летний сын, почувствовали себя плохо.

После инцидента ресторан, отмеченный "звездой Мишлена", был закрыт, выясняются причины трагедии. По одной из версий, грибы не приготовили должным образом, из-за чего в них осталось токсичное вещество гидразин. По второй — посетителям подали блюдо из ложных сморчков — ядовитого гриба "весёлка обыкновенная".

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