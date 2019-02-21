Кучма заявил, что в вопросе принятия Украины в НАТО ЕС будет смотреть на Россию

Он отметил, что если бы был президентом, то первым бы подписал документ о сотрудничестве с альянсом.

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что в вопросе членства Украины в НАТО Европа будет ориентироваться на российскую позицию.

— Назовите, пожалуйста, в Европе хоть одного лидера, который сказал бы: "Да, мы примем Украину в НАТО". Действующего лидера. Я практически убеждён, что при принятии таких кардинальных решений Европейский союз всегда будет смотреть на большого соседа — на Россию, — заявил политический деятель.

По мнению Кучмы, причина такой позиции в том, что в России сосредоточено "40–50% мировых запасов" полезных ископаемых.

Напомним, год назад Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством.