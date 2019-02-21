Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Венедиктова замсекретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Указ, подписанный главой государства, обнародован на сайте Кремля.
Александр Венедиктов родился в 1978 году в Москве. Он учился в МГИМО. Затем работал в МИД, в аппарате Совета безопасности РФ. В последнем он был консультантом, советником, главным советником, главой департамента, референтом. С 2016 года Венедиктов был помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
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