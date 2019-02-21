Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза РФ

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Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза РФ

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Александр Венедиктов. Фото: Совет Безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Венедиктова замсекретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Указ, подписанный главой государства, обнародован на сайте Кремля.

Александр Венедиктов родился в 1978 году в Москве. Он учился в МГИМО. Затем работал в МИД, в аппарате Совета безопасности РФ. В последнем он был консультантом, советником, главным советником, главой департамента, референтом. С 2016 года Венедиктов был помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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