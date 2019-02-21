"Такой сюрприз". Сенатора удивил призыв ОБСЕ не посылать наблюдателей в Киев

По мнению парламентария, Запад не заинтересован в том, чтобы кто-то помимо них давал оценку избирательному процессу в Незалежной.

Рекомендация ОБСЕ не направлять российских наблюдателей на президентские выборы на Украину говорит о том, что Запад не заинтересован в их присутствии там. Это мнение в беседе с Лайфом выразил член Совфеда Олег Морозов.

— Совсем недавно Волкер прямо сетовал на то, что не будет российских наблюдателей, а украинская сторона хваталась за "оружие" с целью не допустить наличия наблюдателей от России. И вот тут такой сюрприз. Реакция только одна — совершенно понятно, что коллективный Запад не заинтересован в том, чтобы кто-то помимо них давал оценку этим выборам. Вот они оценку дадут такую, какую посчитают нужным, и понятно, что у них есть кандидат, за которого они болеют, — заявил сенатор.

Он пояснил, что имеет в виду действующего лидера Незалежной. По мнению Морозова, оценка западных наблюдателей процесса голосования будет зависеть от того, насколько успешной будет кампания Петра Порошенко.

— Нам, конечно, ни холодно, ни жарко от таких оценок. В том смысле что мы уже давно понимаем, что Россию не хотят видеть, как и любого другого объективного наблюдателя, на этом избирательном ристалище, — отметил парламентарий.

По его мнению, уже сейчас без всяких наблюдателей можно выразить серьёзный скепсис по поводу выборов на Украине и их результатов. В частности, на основе отсутствия возможности у миллионов граждан страны проголосовать за её пределами.

Морозов также признал, что в некотором смысле решение ОБСЕ правильное, поскольку исключить провокации против любого наблюдателя из РФ невозможно. В конечном итоге присутствие россиян может вылиться в обвинения во вмешательстве, как неоднократно происходило. По его мнению, исключить подобный сценарий возможно только "при полной прозрачности, при нормальном мандате, при понимании, что у нас есть равноправные условия для участия, наряду с другими наблюдателями". Сенатор добавил, что во всех других случаях участие российских наблюдателей бессмысленно.

Ранее спикер ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России лучше не направлять наблюдателей в миссии ОБСЕ на выборы президента Украины, так как это позволит избежать провокаций в ходе голосования. В МИД РФ отреагировали на рекомендацию.