Названы самые старые супергерои. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса

Имена актёров должны будут появиться в издании книги, которое выйдет уже в следующем году.

Хью Джекман и его коллега Патрик Стюарт вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Они стали актёрами с самой длинной карьерой супергероя Marvel в кино. Об этом сообщает IGN.

Актёры дебютировали в кинокомиксах в 2000 году. Персонажи Хью (Росомаха) и Патрика (Профессор Икс) появились в фильме "Люди Икс". Карьера обоих, исходя из съёмочного процесса, длилась 16 лет и 228 дней.

Имена актёров появятся в Книге рекордов Гиннесса в 2020 году. Именно тогда выйдет новое издание книги.