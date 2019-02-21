Россиянин Винник после общения с Москальковой прекратил голодовку

Уполномоченная отметила, что выход из голодания не менее опасен, чем само голодание, потому гражданин России нуждается в профессиональной медицинской помощи.

Россиянин Александр Винник, который находится под стражей в тюремной больнице в Греции, прекратил голодовку. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— В госпитале Тзанио встретилась с россиянином Александром Винником. Вид этого исхудавшего, абсолютно измождённого человека производит неизгладимое впечатление, — написала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в беседе с россиянином сообщила ему, что его ждёт семья, отметив, что помимо голодовок существуют другие механизмы борьбы за свои права. После общения с Москальковой Винник решил прервать голодовку и допустил к себе врачей.

Напомним, Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу Соединённых Штатов. Американские спецслужбы обвиняют его в отмывании от четырёх до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. При этом Останкинский суд Москвы заочно арестовал россиянина за мошенничество в сфере компьютерной информации. Сейчас имеются решения о выдаче россиянина в США, в РФ и во Францию.

Винник начал голодовку в конце ноября 2018 года, а спустя менее месяца был госпитализирован в тюремную больницу.