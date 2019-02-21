Недешёвый "Оскар". Стало известно, сколько стоит реклама во время трансляции

Рекламодателями церемонии награждения фильмов станут McDonald’s, Google, Ferrero и Samsung.

Один 30-секундный рекламный слот во время 91-й церемонии "Оскар" стоит 2,6 миллиона долларов. Об этом сообщает MediaPost.

В этом году свою рекламу покажут IBM, студия Walt Disney, Paramount, Cadillac, Rolex, Google, McDonald’s, Samsung и другие фирмы. В прошлом году крупнейшими рекламодателями стали General Motors, Samsung, Walmart — каждая компания потратила по 16,8 миллиона долларов. Чуть меньше отдали за рекламу Google и Yahoo — 8,4 и 10,5 миллиона долларов соответственно.

Тогда средняя цена за 30-секундное рекламное видео составляла 2,1 миллиона долларов. Всего в прошлом году на рекламу компании потратили порядка 150 миллионов долларов.