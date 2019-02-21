С начала года ТАСС получил 13 престижных журналистских наград

В ТАСС рассказали, что за неполные два месяца этого года за свои спецпроекты авторы агентства завоевали 13 престижных российских и международных наград.

На премии Digital Communication Awards — 2019 сразу шесть спецпроектов агентства были отмечены жюри. Авторы брались за уникальные темы и качественно их реализовали. Так, проект "Италия". История одного падения" стал победителем в номинации "Иллюстрации/инфографика".

Портал "Чемпионат мира по футболу — 2018" стал лучшим в категории "Веб-сайт". В номинации "Нативная реклама/Информационная реклама" лучшим признали материал "10 изобретений для космоса, изменивших жизнь на Земле", а в номинации "Интерактивный контент" — "Холодные игры: арктический тест". Помимо того, три работы агентства были отмечены дипломами.

— Если награда для "Италии" — это уже почти привычно, это проект, которым мы гордимся и который профессиональное сообщество по достоинству оценило, то высокая оценка для нашего портала о ЧМ-2018 — первая. Это была большая и сложная работа многих подразделений, и она действительно удалась, чему мы очень рады. Проект получился своеобразной летописью важнейшего для России и всего мира спортивного события — приводит агентство слова своего замглавреда Дарьи Пенчиловой.

Ранее спецпроект "Италия". История одного падения" получил ещё несколько российских и зарубежных премий. В других конкурсах эксперты также отмечали проекты и порталы ТАСС: "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало", "Анализируй Эдо", "Буран". Разбор полёта", "Чердак: наука, технологии, будущее" и другие.