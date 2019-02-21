Акции Nike упали после взрыва кроссовка на баскетбольном матче

Из-за этого инцидента спортсмен получил травму в самом начале игры и был заменён.

Акции Nike упали на 1,6% после того, как у баскетболиста Зиона Уильямсона во время матча взорвался кроссовок. Об этом сообщает Reuters.

Во время инцидента спортсмен получил травму колена. Из-за этого производитель спортивных товаров оказался раскритикован. 18-летний Уильямсон — восходящая звезда американского баскетбола.

Компания пожелала футболисту здоровья и сообщила, что для неё качество производства продуктов имеет первостепенное значение. Она уже работает над выявлением проблемы, хоть это и единичный случай.

Инцидент произошёл 20 февраля. Кроссовок Nike 2.5 PE взорвался на 33-й секунде матча между "Дьюк Блю Девилз" и "Северная Каролина Тар Хилз". Уильямсон не смог продолжить игру и был заменён.