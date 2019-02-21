Американский актёр инсценировал нападение на себя. Теперь ему грозит тюрьма

В настоящий момент известно, что звезда сериала "Империя" задержан полицейскими.

Полиция Чикаго предъявила обвинение актёру Джусси Смоллетту (сериал "Империя") в даче ложных показаний, а также инсценировке покушения на себя. Об этом сообщил CNN.

Полиция планирует добиться ареста актёра. В настоящий момент известно, что Смоллетт уже задержан.

Напомним, в конце января актёр заявил в полицию о нападении на него. По словам Смоллетта, это произошло в Чикаго — на актёра напали двое неизвестных в масках, накинув ему на шею верёвочную петлю и облив того отбеливателем. Злоумышленники якобы выкрикивали гомофобные и расистские оскорбления (Смоллетт — открытый чернокожий гей). Спустя некоторое время подозреваемых задержали, однако у полиции появились сомнения и теория, что актёр сам инсценировал атаку, заплатив нападавшим.