Российский блогер Николай Соболев впервые рассказал о своих отношениях

По словам молодого человека, у него с бывшей девушкой были как тёплые чувства, так и опустошение.

Российский видеоблогер Николай Соболев рассказал о расставании со своей уже бывшей девушкой Полиной. Об этом он сообщил в беседе с Super.ru.

— Какое-то опустошение, наверное. Возникает дыра в пространстве. Я ещё поменял место жительства. Этот этап жизни произошёл у меня во время переезда. Всё это в совокупности влияет на психологическое состояние, — рассказал Соболев.

Ещё в январе 2018 года Соболев заявил, что обручился с Полиной. Тогда же невеста опубликовала фото в свадебном платье. Позже Соболев переехал в Москву — там блогер купил квартиру. Однако спустя некоторое время Полина и Николай сообщили о расставании.

Блогер призвал фанатов не очернять его бывшую девушку в социальных сетях. По словам Соболева, он остался с Полиной в дружеских отношениях.